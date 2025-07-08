Жителів Миколаївщини закликали уникати прибережних районів через загрозу обстрілів рф

Громадян, які перебувають у Миколаївській області, закликали не скупчуватися у прибережних районах через російські обстріли. Відповідну заяву оприлюднили Сили оборони Півдня, пише УНН.

Безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Ворог дедалі частіше цілеспрямовано б'є по цивільних мешканцях та інфраструктурі як уночі, так і серед білого дня. Узбережжя та акваторії можуть бути сповнені різними прихованими загрозами, найбільша з яких – мінна небезпека - йдеться у повідомленні.

Сили оборони Півдня закликають громадян не:

скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;

відвідувати необстежені ділянки узбережжя;

виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;

ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.

"Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак", - підсумували у Силах оборони Півдня.

Нагадаємо

В ніч на 8 липня Миколаїв зазнав ворожої атаки, внаслідок чого 51-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований. Обстріл також спричинив пожежу в передмісті.