Жителів Миколаївщини закликали уникати прибережних районів через загрозу обстрілів рф
Київ • УНН
Сили оборони Півдня закликали жителів Миколаївщини уникати прибережних районів через цілеспрямовані обстріли та мінну небезпеку. Громадян просять не скупчуватися на пляжах, не виходити в акваторію та не публікувати інформацію про скупчення людей.
Громадян, які перебувають у Миколаївській області, закликали не скупчуватися у прибережних районах через російські обстріли. Відповідну заяву оприлюднили Сили оборони Півдня, пише УНН.
Безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Ворог дедалі частіше цілеспрямовано б'є по цивільних мешканцях та інфраструктурі як уночі, так і серед білого дня. Узбережжя та акваторії можуть бути сповнені різними прихованими загрозами, найбільша з яких – мінна небезпека
Сили оборони Півдня закликають громадян не:
- скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;
- відвідувати необстежені ділянки узбережжя;
- виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;
- ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.
"Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак", - підсумували у Силах оборони Півдня.
Нагадаємо
В ніч на 8 липня Миколаїв зазнав ворожої атаки, внаслідок чого 51-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований. Обстріл також спричинив пожежу в передмісті.