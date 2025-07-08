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Жителів Миколаївщини закликали уникати прибережних районів через загрозу обстрілів рф

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Сили оборони Півдня закликали жителів Миколаївщини уникати прибережних районів через цілеспрямовані обстріли та мінну небезпеку. Громадян просять не скупчуватися на пляжах, не виходити в акваторію та не публікувати інформацію про скупчення людей.

Жителів Миколаївщини закликали уникати прибережних районів через загрозу обстрілів рф

Громадян, які перебувають у Миколаївській області, закликали не скупчуватися у прибережних районах через російські обстріли. Відповідну заяву оприлюднили Сили оборони Півдня, пише УНН.

Безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Ворог дедалі частіше цілеспрямовано б'є по цивільних мешканцях та інфраструктурі як уночі, так і серед білого дня. Узбережжя та акваторії можуть бути сповнені різними прихованими загрозами, найбільша з яких – мінна небезпека

- йдеться у повідомленні.

Сили оборони Півдня закликають громадян не:

  • скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;
    • відвідувати необстежені ділянки узбережжя;
      • виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;
        • ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.

          "Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак", - підсумували у Силах оборони Півдня.

          Нагадаємо

          В ніч на 8 липня Миколаїв зазнав ворожої атаки, внаслідок чого 51-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований. Обстріл також спричинив пожежу в передмісті.

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

          СуспільствоВійна
          Миколаївська область
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