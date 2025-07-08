Жителей Николаевщины призвали избегать прибрежных районов из-за угрозы обстрелов рф
Киев • УНН
Силы обороны Юга призвали жителей Николаевщины избегать прибрежных районов из-за целенаправленных обстрелов и минной опасности. Граждан просят не скапливаться на пляжах, не выходить в акваторию и не публиковать информацию о скоплении людей.
Граждан, находящихся в Николаевской области, призвали не скапливаться в прибрежных районах из-за российских обстрелов. Соответствующее заявление обнародовали Силы обороны Юга, пишет УНН.
Ситуация с безопасностью в регионе остается сложной. Враг все чаще целенаправленно бьет по гражданским жителям и инфраструктуре как ночью, так и среди бела дня. Побережье и акватории могут быть полны различных скрытых угроз, самая большая из которых – минная опасность
Силы обороны Юга призывают граждан не:
- скапливаться в прибрежной зоне и на пляжах;
- посещать необследованные участки побережья;
- выходить в акваторию моря или лиманов на любых плавсредствах;
- игнорировать предупредительные знаки и ограждения.
"Особенно настойчиво просим воздержаться от обнародования в социальных сетях и СМИ информации о местах скопления людей в прибрежных районах. Эти данные могут быть использованы врагом как цель для очередных атак", - подытожили в Силах обороны Юга.
Напомним
В ночь на 8 июля Николаев подвергся вражеской атаке, в результате чего 51-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован. Обстрел также вызвал пожар в пригороде.