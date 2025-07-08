Миколаїв під ударом: дрон атакував місто, є поранений

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
7 липня, 19:54 • 4100 перегляди
Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
7 липня, 17:19 • 22315 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 47502 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
7 липня, 11:23 • 78373 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 89841 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 98864 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 175039 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 67030 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 84234 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 138102 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
743мм
Популярнi новини
Окупанти завдали удару по обʼєкту "Сумиобленерго", пошкоджено обладнання7 липня, 17:09 • 3580 перегляди
У віці 100 років помер Деніел Абрахам, засновник американської "імперії схуднення" Slim-Fast7 липня, 17:17 • 2274 перегляди
Саміт БРІКС-2025 у Бразилії став провалом для путіна: деталі від РНБО7 липня, 17:57 • 8812 перегляди
Відключення світла, повалені дерева: у Львові вирує негода7 липня, 19:04 • 1711 перегляди
Буревій на Рівненщині повалив дерева, пошкодив будинки та залишив без світла 13 населених пунктів7 липня, 19:31 • 1948 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 68375 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 58670 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 82710 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 89052 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 175039 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 90393 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 280430 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 122235 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 240362 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 263795 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Миколаїв під ударом: дрон атакував місто, є поранений

Київ • УНН

 • 240 перегляди

В ніч на 8 липня Миколаїв зазнав ворожої атаки, внаслідок чого 51-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований. Обстріл також спричинив пожежу в передмісті.

Миколаїв під ударом: дрон атакував місто, є поранений

В ніч на вівторок, 8 липня, ворог здійснив атаку на Миколаїв. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни вдарили по місту дроном, при цьому загроза БпЛА триває.

Згодом керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок ворожого удару є постраждалий.

Отримав поранення 51-річний чоловік, його госпіталізовано

- написав Кім.

Він також поінформував, що внаслідок обстрілу виникла пожежа в передмісті обласного центру.

Нагадаємо

7 липня близько 10:00 на Миколаївщині загорівся склад боєприпасів, ймовірно, через горіння сухої трави. Пожежу локалізовано, загрози населенню немає,

Ворожа атака: у Миколаєві попередньо постраждала людина, лунали вибухи06.07.25, 10:13 • 3440 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Віталій Кім
Миколаїв
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9