Миколаїв під ударом: дрон атакував місто, є поранений

В ніч на вівторок, 8 липня, ворог здійснив атаку на Миколаїв. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

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За його словами, росіяни вдарили по місту дроном, при цьому загроза БпЛА триває.

Згодом керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що внаслідок ворожого удару є постраждалий.

Отримав поранення 51-річний чоловік, його госпіталізовано - написав Кім.

Він також поінформував, що внаслідок обстрілу виникла пожежа в передмісті обласного центру.

Нагадаємо

7 липня близько 10:00 на Миколаївщині загорівся склад боєприпасів, ймовірно, через горіння сухої трави. Пожежу локалізовано, загрози населенню немає,

Ворожа атака: у Миколаєві попередньо постраждала людина, лунали вибухи