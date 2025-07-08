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Николаев под ударом: дрон атаковал город, есть раненый

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В ночь на 8 июля Николаев подвергся вражеской атаке, в результате чего 51-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован. Обстрел также вызвал пожар в пригороде.

Николаев под ударом: дрон атаковал город, есть раненый

В ночь на вторник, 8 июля, враг совершил атаку на Николаев. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне ударили по городу дроном, при этом угроза БпЛА продолжается.

Впоследствии руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в результате вражеского удара есть пострадавший.

Получил ранения 51-летний мужчина, он госпитализирован

- написал Ким.

Он также проинформировал, что в результате обстрела возник пожар в пригороде областного центра.

Напомним

7 июля около 10:00 на Николаевщине загорелся склад боеприпасов, вероятно, из-за горения сухой травы. Пожар локализован, угрозы населению нет.

Вражеская атака: в Николаеве предварительно пострадал человек, раздавались взрывы06.07.25, 10:13 • 3434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Виталий Ким
Николаев
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