На Миколаївщині займання на місці складу боєприпасів, є поодинока детонація, загрози населенню немає - ОК "Південь"

У Миколаївській області сталося займання на місці складу боєприпасів, імовірно, від горіння сухої трави, але причина уточнюється, створено комісію для розслідування, є поодинока детонація, загрози населенню немає, повідомили в Оперативному командуванні "Південь" у Facebook у понеділок, пише УНН.

Сьогодні, 7 липня, близько 10.00 в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація - повідомили в ОК "Південь".

На місці події, як вказано, працюють підрозділи ДСНС. "Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано", - ідеться у повідомленні.

Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці - вказали в ОК "Південь".

Військовим командуванням, як повідомляється, "створено комісію для проведення детального розслідування цієї події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі". "Адже кожна одиниця матеріально-технічних засобів береже життя і здоров’я наших воїнів на передовій", - наголосили в командуванні.