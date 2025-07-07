На Миколаївщині займання на місці складу боєприпасів, є поодинока детонація, загрози населенню немає - ОК "Південь"

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
08:27 • 7991 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
07:42 • 25687 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
07:09 • 48609 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 30382 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 62801 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 129331 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 128269 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 239558 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 384201 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 393466 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.4м/с
33%
745мм
Популярнi новини
"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію7 липня, 03:03 • 36294 перегляди
Кількість постраждалих від атаки дронів у Харкові зросла до 13 осіб7 липня, 03:46 • 38941 перегляди
У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки7 липня, 04:27 • 28740 перегляди
У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки05:19 • 26212 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію06:56 • 40277 перегляди
Публікації
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
07:09 • 48538 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію06:56 • 41213 перегляди
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 170247 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 384170 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 393433 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Харків
Сполучені Штати Америки
Крим
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 9759 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 239532 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 87728 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 208072 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 233603 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
Ланцет (баражуючий боєприпас)
С-300
С-400

На Миколаївщині займання на місці складу боєприпасів, є поодинока детонація, загрози населенню немає - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 246 перегляди

7 липня близько 10:00 на Миколаївщині загорівся склад боєприпасів, ймовірно, через горіння сухої трави. Пожежу локалізовано, загрози населенню немає, триває розслідування.

На Миколаївщині займання на місці складу боєприпасів, є поодинока детонація, загрози населенню немає - ОК "Південь"

У Миколаївській області сталося займання на місці складу боєприпасів, імовірно, від горіння сухої трави, але причина уточнюється, створено комісію для розслідування, є поодинока детонація, загрози населенню немає, повідомили в Оперативному командуванні "Південь" у Facebook у понеділок, пише УНН.

Сьогодні, 7 липня, близько 10.00 в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація

- повідомили в ОК "Південь".

На місці події, як вказано, працюють підрозділи ДСНС. "Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано", - ідеться у повідомленні.

Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці

- вказали в ОК "Південь".

Військовим командуванням, як повідомляється, "створено комісію для проведення детального розслідування цієї події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі". "Адже кожна одиниця матеріально-технічних засобів береже життя і здоров’я наших воїнів на передовій", - наголосили в командуванні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
Миколаївська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9