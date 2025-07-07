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В Николаевской области возгорание на месте склада боеприпасов, есть единичная детонация, угрозы населению нет - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 212 просмотра

7 июля около 10:00 в Николаевской области загорелся склад боеприпасов, вероятно, из-за горения сухой травы. Пожар локализован, угрозы населению нет, продолжается расследование.

В Николаевской области возгорание на месте склада боеприпасов, есть единичная детонация, угрозы населению нет - ОК "Юг"

В Николаевской области произошло возгорание на месте склада боеприпасов, предположительно, от горения сухой травы, но причина уточняется, создана комиссия для расследования, есть единичная детонация, угрозы населению нет, сообщили в Оперативном командовании "Юг" в Facebook в понедельник, пишет УНН.

Сегодня, 7 июля, около 10.00 в одной из громад Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Причина возникновения пожара уточняется, но по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Происходит единичная детонация

- сообщили в ОК "Юг".

На месте происшествия, как указано, работают подразделения ГСЧС. "Пожарные прилагают максимум усилий для ликвидации пожара, очаг возгорания локализован", - говорится в сообщении.

Склад расположен вне населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте

- указали в ОК "Юг".

Военным командованием, как сообщается, "создана комиссия для проведения детального расследования этого события, определения вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару". "Ведь каждая единица материально-технических средств бережет жизнь и здоровье наших воинов на передовой", - подчеркнули в командовании.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Николаевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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