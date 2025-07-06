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Вражеская атака: в Николаеве предварительно пострадал человек, раздавались взрывы

Киев • УНН

 • 439 просмотра

В Николаеве в результате российской атаки предварительно пострадал один человек. Экстренные службы работают на месте происшествия, угроза дронов сохраняется.

Вражеская атака: в Николаеве предварительно пострадал человек, раздавались взрывы

В Николаеве из-за российской атаки предварительно пострадал человек.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Николаев. Есть вызовы экстренных служб. Все работают. Предварительно один пострадавший

- написал Ким.

Контекст

Николаевский городской голова Александр Сенкевич также заявлял, что в Николаеве слышны взрывы.

"Угроза дронов!", - подчеркивал он.

Кроме того, Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что ударные БпЛА приближаются к Кременчугу с востока и запада.

Дополнение

Сенкевич впоследствии подтвердил, что один человек пострадал, а в городе есть повреждения.

В результате утренней атаки по Николаеву есть повреждения по городу. Также известно об одном пострадавшем. Все необходимые службы уже работают

- сообщил Сенкевич.

Силы обороны сбили 117 дронов из 157 – ВС ВСУ06.07.25, 09:34 • 725 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Военно-воздушные силы Украины
Виталий Ким
Кременчуг
Николаев
Tesla
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