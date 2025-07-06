Вражеская атака: в Николаеве предварительно пострадал человек, раздавались взрывы
Киев • УНН
В Николаеве в результате российской атаки предварительно пострадал один человек. Экстренные службы работают на месте происшествия, угроза дронов сохраняется.
В Николаеве из-за российской атаки предварительно пострадал человек.
Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
Николаев. Есть вызовы экстренных служб. Все работают. Предварительно один пострадавший
Контекст
Николаевский городской голова Александр Сенкевич также заявлял, что в Николаеве слышны взрывы.
"Угроза дронов!", - подчеркивал он.
Кроме того, Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что ударные БпЛА приближаются к Кременчугу с востока и запада.
Дополнение
Сенкевич впоследствии подтвердил, что один человек пострадал, а в городе есть повреждения.
В результате утренней атаки по Николаеву есть повреждения по городу. Также известно об одном пострадавшем. Все необходимые службы уже работают
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