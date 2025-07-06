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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Ворожа атака: у Миколаєві попередньо постраждала людина, лунали вибухи

Київ • УНН

 • 649 перегляди

У Миколаєві внаслідок російської атаки попередньо постраждала одна людина. Екстрені служби працюють на місці події, загроза дронів зберігається.

Ворожа атака: у Миколаєві попередньо постраждала людина, лунали вибухи

У Миколаєві через російську атаку попередньо постраждала людина.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Миколаїв. Є виклики екстрених служб. Всі працюють. Попередньо один постраждалий

- написав Кім.

Контекст

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич також заявляв, що у Миколаєві чутно вибухи.

"Загроза дронів!", - наголошував він.

Окрім того, Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що ударні БпЛА наближаються до Кременчука зі сходу та заходу.

Доповнення

Сєнкевич згодом підтвердив, що одна людина постраждала, а в місті є пошкодження.

Внаслідок ранкової атаки по Миколаєву є пошкодження по місту. Також відомо про одного постраждалого. Всі необхідні служби вже працюють

- повідомив Сєнкевич.

Сили оборони збили 117 дронів з 157 – ПС ЗСУ06.07.25, 09:34 • 846 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Повітряні сили Збройних сил України
Віталій Кім
Кременчук
Миколаїв
Tesla
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