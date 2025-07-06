Ворожа атака: у Миколаєві попередньо постраждала людина, лунали вибухи
Київ • УНН
У Миколаєві внаслідок російської атаки попередньо постраждала одна людина. Екстрені служби працюють на місці події, загроза дронів зберігається.
У Миколаєві через російську атаку попередньо постраждала людина.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
Миколаїв. Є виклики екстрених служб. Всі працюють. Попередньо один постраждалий
Контекст
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич також заявляв, що у Миколаєві чутно вибухи.
"Загроза дронів!", - наголошував він.
Окрім того, Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що ударні БпЛА наближаються до Кременчука зі сходу та заходу.
Доповнення
Сєнкевич згодом підтвердив, що одна людина постраждала, а в місті є пошкодження.
Внаслідок ранкової атаки по Миколаєву є пошкодження по місту. Також відомо про одного постраждалого. Всі необхідні служби вже працюють
Сили оборони збили 117 дронів з 157 – ПС ЗСУ06.07.25, 09:34 • 846 переглядiв