Ворожа атака: у Миколаєві попередньо постраждала людина, лунали вибухи

У Миколаєві через російську атаку попередньо постраждала людина.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Миколаїв. Є виклики екстрених служб. Всі працюють. Попередньо один постраждалий - написав Кім.

Контекст

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич також заявляв, що у Миколаєві чутно вибухи.

"Загроза дронів!", - наголошував він.

Окрім того, Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що ударні БпЛА наближаються до Кременчука зі сходу та заходу.

Доповнення

Сєнкевич згодом підтвердив, що одна людина постраждала, а в місті є пошкодження.

Внаслідок ранкової атаки по Миколаєву є пошкодження по місту. Також відомо про одного постраждалого. Всі необхідні служби вже працюють - повідомив Сєнкевич.

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