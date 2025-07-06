Сили оборони збили 117 дронів з 157 – ПС ЗСУ

Українські військові знешкодили 117 ворожих БпЛА типу Shahed з 157.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Повідомляється, що у ніч на 6 липня (із 20:30 5 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. та 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 98 — збито вогневими засобами ураження, 19 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ - інформують ПС ЗСУ.

Повітряні сили зазначили о 8:28, що повітряна атака триває, нові групи "шахедів" зайшли із північного напрямку.

Доповнення

За інформацією Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі Київської області постраждали три людини: чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим була надана на місці.