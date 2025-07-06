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Ататка ворога на Київщину: у Вишгородському районі постраждали три людини

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У Вишгородському районі Київської області троє людей постраждали внаслідок атаки БпЛА. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, чотири гаражі, чотири автомобілі та складське приміщення.

Ататка ворога на Київщину: у Вишгородському районі постраждали три людини

Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі Київської області постраждали три людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

Деталі

Зазначається, що чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці.

Пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджено. Відбувається пожежа складського приміщення. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що в одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо

У ніч на 6 липня Україна зазнала масованої атаки. Вибухи пролунали у Миколаєві, Запорізькій області та Києві, де після вибухів у деяких районах зникло світло.

Атака на Харків: поранено 46-річну жінку, у місті виникли пожежі06.07.25, 02:50 • 325 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиївщина
Київська область
Україна
Tesla
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