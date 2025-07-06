Атака на Харків: поранено 46-річну жінку, у місті виникли пожежі

Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі постраждалій надається вся необхідна медична допомога.

На місцях влучань виникли пожежі. ... Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється - зазначив Синєгубов.

Інформацію про поранення жінки підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Є попередня інформація про удар ворожим безпілотником по приватному сектору у Новобаварському районі", - написав Терехов.

Нагадаємо

Харків у ніч на неділю, 6 липня, опинився під атакою ворожих дронів. За інформацією місцевої влади, ударів було завдано по Шевченківському та Київському районах міста.

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