Харків у червні пережив антирекорд авіаударів рф з початку війни - мер

У Харкові у червні зафіксували антирекорд за кількістю ворожих авіаударів від початку війни, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

У червні ми зафіксували абсолютний місячний антирекорд за кількістю повітряних атак на Харків від початку війни. Це були і ракети, і дрони, і авіаційні удари, тощо - написав Терехов, показавши статистику на графіці.

"Ціна - страшна. За місяць ми втратили 15 мирних жителів. Постраждали ще 157 осіб, серед яких - 25 дітей", - повідомив Терехов.

Мер Харкова виокремив "наймасштабнішу одночасну комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня". "Того дня під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства. За рівнем небезпеки й технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в "Епіцентрі", - вказав Терехов.

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