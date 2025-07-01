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Харків у червні пережив антирекорд авіаударів рф з початку війни - мер

Київ • УНН

 • 146 перегляди

У червні Харків зафіксував антирекорд за кількістю ворожих авіаударів, що призвело до загибелі 15 мирних жителів та поранень 157 осіб, включаючи 25 дітей. 7 червня місто зазнало наймасштабнішої комбінованої атаки на цивільне підприємство.

Харків у червні пережив антирекорд авіаударів рф з початку війни - мер

У Харкові у червні зафіксували антирекорд за кількістю ворожих авіаударів від початку війни, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

У червні ми зафіксували абсолютний місячний антирекорд за кількістю повітряних атак на Харків від початку війни. Це були і ракети, і дрони, і авіаційні удари, тощо

- написав Терехов, показавши статистику на графіці.

"Ціна - страшна. За місяць ми втратили 15 мирних жителів. Постраждали ще 157 осіб, серед яких - 25 дітей", - повідомив Терехов.

Мер Харкова виокремив "наймасштабнішу одночасну комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня". "Того дня під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства. За рівнем небезпеки й технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в "Епіцентрі", - вказав Терехов.

У Харкові вперше зафіксували ворожий удар новим дроном "Черніка" - мер30.06.25, 13:49 • 2885 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харків
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