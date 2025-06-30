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У Харкові вперше зафіксували ворожий удар новим дроном "Черніка" - мер

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Харкові вперше зафіксовано удар ворожим дроном нового типу "Черніка". Цей БПЛА за потужністю бойової частини схожий на "Молнію", але має іншу конструкцію.

У Харкові вперше зафіксували ворожий удар новим дроном "Черніка" - мер

У Харкові вперше зафіксували ворожий удар дроном нового типу "Черніка", повідомив у понеділок мер міста Ігор Терехов у зведенні за тиждень у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Російський агресор не полишає спроб завдати шкоди Харкову. За останній тиждень наше місто пережило 16 ворожих атак. Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка"", = написав Терехов.

За його даними, цей дрон схожий за потужністю бойової частини на "Молнію", але має іншу конструкцію.

Внаслідок його удару, зі слів Терехова, пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Загалом за останні сім днів внаслідок ударів рф по Харкову, за даними мера, постраждали чотири особи, серед них - дитина. Обійшлося без летальних випадків.

Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства.

За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Ігор Терехов
Шахед-136
Харків
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