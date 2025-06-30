У Харкові вперше зафіксували ворожий удар новим дроном "Черніка" - мер
Київ • УНН
У Харкові вперше зафіксовано удар ворожим дроном нового типу "Черніка". Цей БПЛА за потужністю бойової частини схожий на "Молнію", але має іншу конструкцію.
У Харкові вперше зафіксували ворожий удар дроном нового типу "Черніка", повідомив у понеділок мер міста Ігор Терехов у зведенні за тиждень у Telegram, пише УНН.
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"Російський агресор не полишає спроб завдати шкоди Харкову. За останній тиждень наше місто пережило 16 ворожих атак. Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка"", = написав Терехов.
За його даними, цей дрон схожий за потужністю бойової частини на "Молнію", але має іншу конструкцію.
Внаслідок його удару, зі слів Терехова, пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.
Загалом за останні сім днів внаслідок ударів рф по Харкову, за даними мера, постраждали чотири особи, серед них - дитина. Обійшлося без летальних випадків.
Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства.
За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області.
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