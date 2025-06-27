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В ГУР показали начинку модернізованого Shahed-136 з камерою та штучним інтелектом

Київ • УНН

 • 1736 перегляди

Головне управління розвідки опублікувало деталі електронної компонентної бази ударного БПЛА Shahed-136 серії MS, збитого на Сумському напрямку. Дослідження виявило високошвидкісний мінікомп'ютер Nvidia Jetson Orin та модернізовану іранську супутникову систему Nasir.

В ГУР показали начинку модернізованого Shahed-136 з камерою та штучним інтелектом

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions опублікувало електронну компонентну базу та 3D-модель зі схематичним розташуванням складових ударного БПЛА Shahed-136 нової серії MS. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ГУР у Telegram.

Деталі

Зазначається, що безпілотний літальний апарат був збитий Силами оборони України на Сумському напрямку в червні цього року.

Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать що БПЛА іранського виробництва. Водночас певні зміни та удосконалення можуть вказувати на спільну роботу рф та Ірану з модернізації шахедів

- повідомили в ГУР.

Там повідомили, що представлений в якості зразка БпЛА має високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Також присутня інфрачервона камера, подібна до анонсованої раніше рф.

Повідомляється, що призначенням модуля є отримання інформації з камери БПЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Крім того, цей дрон може використовуватися у розвідувальних цілях.

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Пройшла певну модернізацію й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у L1, L5 діапазонах. Відомо про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше ідентифіковані в шахедах російської збірки

- зазначили у розвідці.

Також новий шахед має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії або групового керування.

Наразі дослідження зазначеного БПЛА продовжується, результати будуть обовʼязково опубліковані на порталі

- повідомили в ГУР.

В розвідці також констатували, що обмін технологіями між Іраном та рф є двостороннім, а результат їхньої співпраці може вийти далеко за межі російсько-української війни. Зокрема, такий сценарій можливий, якщо Іран буде використовувати досвід російських розробок у своїх дестабілізаційних діях на Близькому Сході.

Доповнення

Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала численні випадки цілеспрямованих атак FPV-дронами на цивільних осіб в Україні. Це призводить до зростання кількості жертв та перешкоджає наданню гуманітарної допомоги.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаТехнології
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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