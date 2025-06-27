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В ГУР показали начинку модернизированного Shahed-136 с камерой и искусственным интеллектом

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Главное управление разведки опубликовало детали электронной компонентной базы ударного БПЛА Shahed-136 серии MS, сбитого на Сумском направлении. Исследование выявило высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin и модернизированную иранскую спутниковую систему Nasir.

В ГУР показали начинку модернизированного Shahed-136 с камерой и искусственным интеллектом

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions опубликовало электронную компонентную базу и 3D-модель со схематическим расположением составляющих ударного БПЛА Shahed-136 новой серии MS. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ГУР в Telegram.

Детали

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был сбит Силами обороны Украины на Сумском направлении в июне этого года.

Структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют, что БПЛА иранского производства. В то же время определённые изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу рф и Ирана по модернизации шахедов

- сообщили в ГУР.

Там сообщили, что представленный в качестве образца БПЛА имеет высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео. Также присутствует инфракрасная камера, подобная анонсированной ранее рф.

Сообщается, что назначением модуля является получение информации с камеры БПЛА и сравнение с загруженными моделями для донаведения или выбора цели в автоматическом режиме. Кроме того, этот дрон может использоваться в разведывательных целях.

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Прошла определённую модернизацию и иранская помехозащищённая спутниковая навигационная система Nasir, которая стала восьмиканальной. На исследованном образце к Nasir была подключена антенна из четырёх элементов, которая способна принимать сигналы GPS в L1, L5 диапазонах. Известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, наподобие китайских, которые были ранее идентифицированы в шахедах российской сборки

- отметили в разведке.

Также новый шахед имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии или группового управления.

В настоящее время исследование указанного БПЛА продолжается, результаты будут обязательно опубликованы на портале

- сообщили в ГУР.

В разведке также констатировали, что обмен технологиями между Ираном и рф является двусторонним, а результат их сотрудничества может выйти далеко за пределы российско-украинской войны. В частности, такой сценарий возможен, если Иран будет использовать опыт российских разработок в своих дестабилизационных действиях на Ближнем Востоке.

Дополнение

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала многочисленные случаи целенаправленных атак FPV-дронами на гражданских лиц в Украине. Это приводит к росту числа жертв и препятствует оказанию гуманитарной помощи.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Главное управление разведки Украины
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