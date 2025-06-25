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россия накопила 13 тысяч ракет и больше не нуждается в поддержке Ирана в войне с Украиной - Financial Time

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

россия не пострадала от значительных потерь Ирана в конфликте с Израилем, поскольку сама наладила производство "Shahed" и накопила значительный арсенал ракет. москва усиливает сотрудничество с Китаем и Северной Кореей для пополнения своих военных ресурсов.

россия накопила 13 тысяч ракет и больше не нуждается в поддержке Ирана в войне с Украиной - Financial Time

россия не пострадала от серьезных потерь Ирана во время последнего конфликта с Израилем, который уничтожил ключевые военные и ядерные объекты. Сейчас москва наладила самостоятельное производство Shahed, накопила 13 тысяч ракет и ежемесячно производит до 200 новых. Об этом пишет Financial Time, передает УНН.

Детали

После почти двух недель боевых действий между Израилем и Ираном стороны согласовали перемирие. За это время серьезно пострадали иранские военные и ядерные объекты - события, которые могли бы встревожить москву, ведь иранская помощь играла значительную роль в начале полномасштабной агрессии.

В первые годы войны именно Иран предоставил россии "крайне необходимые боевые беспилотники Shahed 136 и технологию их производства". Впоследствии дрон Shahed, переименованный Россией в Geran-2, стал одним из главных инструментов для глубоких ударов по территории Украины. Также Иран переправлял артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море. В январе обе страны подписали договор о стратегическом партнерстве, демонстрируя стремление к углублению сотрудничества. Однако сейчас ситуация изменилась.

Как отмечает издание, "ослабленный Иран вряд ли окажет большое влияние на военные усилия россии".

рф наладила производство Shahed

Причина - рф уже наладила крупное производство Shahed 136 на своей территории, получив "производственные технологии, чертежи и обучение от Ирана".

Благодаря локализации производства в экономической зоне Алабуга, россия смогла создать "вариации от оригинальных иранских конструкций", в частности усовершенствовав двигатели, боеголовки и защиту от помех.

Сокращение производства ракет в Иране после ударов Израиля также не критично. Хотя россия в прошлом году получила партию иранских Fath-360 и "ранее запрашивала другие модели", она "даже не использовала эти Fath-360 в Украине". Украинская разведка оценивает, что "рф имеет около 13 тысяч ракет различной дальности и производит до 200 ежемесячно". То есть "нет острой необходимости в иранских ракетах".

кремль усиливает сотрудничество с новыми партнерами

Зависимость от Ирана достигла своего апогея через год после начала войны, но с тех пор ее затмили Китай и Северная Корея

- отмечает издание.

В 2023 году именно Северная Корея стала ключевым поставщиком боеприпасов, ракет и даже людей. А на последнем параде Победы в москве путин "публично обнял и поблагодарил северокорейских генералов за поддержку".

Еще более мощное влияние оказывает Китай, который обеспечивает россию "товарами двойного назначения и компонентами вооружения". Сейчас идет "строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге", который, по прогнозам, увеличит участие Пекина в производстве дронов, включая новые модели, такие как Гарпия-А1 и Гарпия-3.

Несмотря на перемирие между Израилем и Ираном, "будущее ядерной программы Ирана и местонахождение его высокообогащенного урана остаются неясными". А россия, которая усиливает наступление в Украине, вряд ли столкнется с давлением со стороны США, чтобы согласиться на прекращение огня.

Израильско-иранская война - и прямое участие в ней США - была нежелательной новостью для россии. Она перевернула стратегические расчеты москвы на Ближнем Востоке и выявила ограниченность ее проекции силы. Но эта война не заставит россию ослабить давление в Украине

- заключает издание.

Иран заявил, что США "сильно повредили" атакованные ядерные объекты - AP25.06.25, 15:30 • 1808 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Израиль
Financial Times
Шахед-136
Северная Корея
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Tesla
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