росія накопичила 13 тисяч ракет і більше не потребує підтримки Ірану у війні з Україною - Financial Time

росія не постраждала від серйозних втрат Ірану під час останнього конфлікту з Ізраїлем, який знищив ключові військові й ядерні об’єкти. Наразі москва налагодила самостійне виробництво Shahed, накопичила 13 тисяч ракет і щомісяця виготовляє до 200 нових. Про це пише Financial Time, передає УНН.

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Після майже двох тижнів бойових дій між Ізраїлем та Іраном сторони погодили перемир’я. За цей час серйозно постраждали іранські військові та ядерні об’єкти - події, які могли б стривожити москву, адже іранська допомога відігравала значну роль на початку повномасштабної агресії.

У перші роки війни саме Іран надав росії "вкрай необхідні бойові безпілотники Shahed 136 та технологію їх виробництва". Згодом дрон Shahed, перейменований Росією на Geran-2, став одним із головних інструментів для глибоких ударів по території України. Також Іран переправляв артилерійські снаряди та інші боєприпаси через Каспійське море. У січні обидві країни підписали договір про стратегічне партнерство, демонструючи прагнення до поглиблення співпраці. Однак наразі ситуація змінилася.

Як зазначає видання, "ослаблений Іран навряд чи матиме великий вплив на військові зусилля росії".

рф налагодила виробництво Shahed

Причина - рф уже налагодила велике виробництво Shahed 136 на своїй території, отримавши "виробничі технології, креслення та навчання від Ірану".

Завдяки локалізації виробництва в економічній зоні Алабуга, росія змогла створити "варіації від оригінальних іранських конструкцій", зокрема вдосконаливши двигуни, боєголовки та захист від перешкод.

Скорочення виробництва ракет в Ірані після ударів Ізраїлю також не критичне. Хоча росія торік отримала партію іранських Fath-360 і "раніше запитувала інші моделі", вона "навіть не використовувала ці Fath-360 в Україні". Українська розвідка оцінює, що "рф має близько 13 тисяч ракет різної дальності та виробляє до 200 щомісяця". Тобто "не має гострої потреби в іранських ракетах".

кремль посилює співпрацю з новими партнерами

Залежність від Ірану досягла свого апогею через рік після початку війни, але з того часу її затьмарили Китай і Північна Корея - зазначає видання.

У 2023 році саме Північна Корея стала ключовим постачальником боєприпасів, ракет і навіть людей. А на останньому параді Перемоги в москві путін "публічно обійняв та подякував північнокорейським генералам за підтримку".

Ще потужніший вплив має Китай, який забезпечує росію "товарами подвійного призначення та компонентами озброєння". Зараз триває "будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в Алабузі", який, за прогнозами, збільшить участь Пекіна у виробництві дронів, включно з новими моделями, як-от Гарпія-А1 і Гарпія-3.

Попри перемир’я між Ізраїлем та Іраном, "майбутнє ядерної програми Ірану та місцезнаходження його високозбагаченого урану залишаються неясними". А росія, яка посилює наступ в Україні, навряд чи зіткнеться з тиском з боку США, аби погодитися на припинення вогню.

Ізраїльсько-іранська війна - і пряма участь у ній США - була небажаною новиною для росії. Вона перевернула стратегічні розрахунки москви на Близькому Сході та виявила обмеженість її проєкції сили. Але ця війна не змусить росію послабити тиск в Україні - підсумовує видання.

Іран заявив, що США "сильно пошкодили" атаковані ядерні об'єкти - AP