Іран заявив, що США "сильно пошкодили" атаковані ядерні об'єкти - AP

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що ядерні об'єкти країни були "сильно пошкоджені" внаслідок авіаударів США. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що представник МЗС Ірану не надав жодних додаткових подробиць.

Це перший випадок, коли Тегеран визнав шкоду, завдану ударами США по його ядерних об'єктах, які відбулися минулими вихідними.

Цей коментар від Ірану з'явився через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував звіт американської розвідки, в якому стверджувалося, що авіаудари, завдані по Ірану, мали лише обмежений вплив на його ядерну програму і майже не зачепили підземну інфраструктуру, хоча така оцінка надійшла від Пентагону.

Ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені - написав Трамп у своїй Truth Social.

Іран може переглянути свою участь у ключовому договорі про нерозповсюдження ядерної зброї - голова МЗС

Він додав, що CNN та New York Times, які першими повідомили про результати розвідки у вівторок, "об’єдналися, щоб спробувати принизити один із найуспішніших військових ударів в історії".

Пізніше, виступаючи перед журналістами на саміті НАТО в Гаазі в середу, він сказав, що звіт був "дуже непереконливим", і він наполягає, що цільов локації зруйновані.

Ядерна програма Ірану майже повністю знищена після ударів США, відновлення займе роки - Віткофф