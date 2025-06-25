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Іран може переглянути свою участь у ключовому договорі про нерозповсюдження ядерної зброї - голова МЗС

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про "серйозні наслідки" для Договору про нерозповсюдження ядерної зброї після ударів США та Ізраїлю по ядерних об'єктах. Іран може переглянути свою участь, оскільки договір "не зміг захистити" його ядерну програму.

Іран може переглянути свою участь у ключовому договорі про нерозповсюдження ядерної зброї - голова МЗС

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі припустив, що країна може переглянути своє членство у знаковому договорі, спрямованому на запобігання поширенню ядерної зброї, після ударів США та Ізраїлю по його ядерних об'єктах, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Напад на наші ядерні об'єкти, безумовно, матимуть серйозні та глибокі наслідки для майбутнього курсу Ірану

- заявив Аббас Арагчі катарському новинному виданню Al Araby Al Jadeed.

Іран є членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Це угода, спрямована на моніторинг та запобігання глобальному поширенню ядерної зброї, а також сприяння мирному використанню ядерних технологій.

Будь-яким підписантам договору, які не мають ядерної зброї, заборонено її створювати і використовувати.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), орган ООН з ядерного контролю, який контролює дотримання ДНЯЗ, опублікував звіти в останні місяці, в яких зазначалося, що Іран не надав відповідей на запитання щодо своєї ядерної програми.

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Хоча Ісламська Республіка наполягала на мирному характері своєї програми, вона почала збагачувати уран до рівня, близького до збройового, після того, як президент США Дональд Трамп вийшов під час свого першого терміну з угоди, підписаної в 2015 році між Тегераном та міжнародними державами, включаючи США.

Минулого тижня Трамп наказав завдати удару по ядерній програмі Ірану, яка, за його словами, знищила її, хоча у звіті Пентагону, який витік інформації, йдеться, що атаки, ймовірно, лише відтермінували її на кілька місяців.

Ми багато років працювали над тим, щоб продемонструвати світові, що ми віддані Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і готові працювати в його рамках, але, на жаль, цей договір не зміг захистити нас чи нашу ядерну програму

– сказав Арагчі.

Головний дипломат Ірану заявив виданню, що ще зарано говорити про те, як відреагує Іран, але сказав, що він "уявляє", що "погляд Ірану на ядерну програму та режим нерозповсюдження зазнає змін, напрямок яких він "поки що не може визначити".

Доповнення

Ізраїль здійснив обмежений авіаудар по Ірану у відповідь на ракетний обстріл, але утримався від масштабної операції через вимогу президента Трампа. Удар був символічним, вразивши лише один радар на північ від Тегерана, щоб зберегти необхідність відповіді та поважати вимогу Білого дому.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Пентагон
Білий дім
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Тегеран
Іран
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