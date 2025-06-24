Удари по Ірану без згоди Конгресу: у США оголосили резолюцію про імпічмент Трампа

Член Палати представників від Техасу Ел Грін звинуватив президента США Дональда Трампа у перевищенні повноважень через нанесення ударів по трьох іранських ядерних об’єктах без попереднього схвалення Конгресу. У резолюції про імпічмент йдеться про "зловживання владою" та загрозу американській демократії через неконституційне узурпування повноважень законодавчої гілки влади.

Про це пише УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

У вівторок, 24 червня, член Палати представників Ел Грін (демократ від Техасу) подав резолюцію про імпічмент проти президента Трампа, звинувативши президента в тому, що він не повідомив Конгрес або не отримав дозволу від нього, перш ніж США завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах протягом вихідних, зазначає видання.

У резолюції стверджується, що було "зловживання президентськими повноваженнями шляхом ігнорування розподілу влади — перетворення американської демократії на авторитаризм шляхом неконституційної узурпації повноважень Конгресу оголошувати війну".

Одностороннє, нічим не спровоковане застосування сили президентом Трампом без дозволу чи повідомлення Конгресу є зловживанням владою за відсутності безпосередньої загрози для Сполучених Штатів, що сприяє деградації американської демократії до авторитаризму – йдеться у резолюції Гріна.

Як вказано, Конгрес має виключне право "оголошувати війну" згідно зі статтею 1 Конституції США. У резолюції Гріна Трамп названий "авторитарним президентом" та "загрозою для американської демократії".

Техаський демократ також вказав на напад на Капітолій 6 січня 2021 року, суперечливий імміграційний порядок денний та його нападки на федеральних суддів у своєму прагненні до імпічменту.

Доповнення

У ніч проти 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами Президента США Дональда Трампа, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану. Глава Білого дому заявив, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший".

Але на Іран можуть очікувати нові, ще більш масштабні атаки. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що авіаудари США по Ірану були "неймовірним і приголомшливим успіхом", знищивши ядерну програму країни.

Операція, виконана за наказом Трампа, була спрямована лише на ядерні об'єкти, а не на війська чи людей Ірану.