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Удары по Ирану без согласия Конгресса: в США объявили резолюцию об импичменте Трампа

Киев • УНН

 • 2578 просмотра

Член Палаты представителей Эл Грин инициировал импичмент Трампа из-за ударов по ядерным объектам Ирана без одобрения Конгресса. Грин обвиняет президента в злоупотреблении властью и угрозе демократии, ссылаясь на неконституционное узурпирование полномочий законодательной ветви власти.

Удары по Ирану без согласия Конгресса: в США объявили резолюцию об импичменте Трампа

Член Палаты представителей от Техаса Эл Грин обвинил президента США Дональда Трампа в превышении полномочий из-за нанесения ударов по трем иранским ядерным объектам без предварительного одобрения Конгресса. В резолюции об импичменте говорится о "злоупотреблении властью" и угрозе американской демократии из-за неконституционного узурпирования полномочий законодательной ветви власти.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Во вторник, 24 июня, член Палаты представителей Эл Грин (демократ от Техаса) подал резолюцию об импичменте против президента Трампа, обвинив президента в том, что он не уведомил Конгресс или не получил разрешения от него, прежде чем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в течение выходных, отмечает издание.

В резолюции утверждается, что было "злоупотребление президентскими полномочиями путем игнорирования разделения властей — превращение американской демократии в авторитаризм путем неконституционной узурпации полномочий Конгресса объявлять войну".

Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления Конгресса является злоупотреблением властью в отсутствие непосредственной угрозы для Соединенных Штатов, что способствует деградации американской демократии до авторитаризма

– говорится в резолюции Грина.

Как указано, Конгресс имеет исключительное право "объявлять войну" согласно статье 1 Конституции США. В резолюции Грина Трамп назван "авторитарным президентом" и "угрозой для американской демократии".

Техасский демократ также указал на нападение на Капитолий 6 января 2021 года, противоречивую иммиграционную повестку дня и его нападки на федеральных судей в своем стремлении к импичменту.

Дополнение

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана. Глава Белого дома заявил, что "Израиль сейчас намного безопаснее".

Но Иран могут ожидать новые, еще более масштабные атаки. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что авиаудары США по Ирану были "невероятным и ошеломляющим успехом", уничтожив ядерную программу страны.

Операция, выполненная по приказу Трампа, была направлена только на ядерные объекты, а не на войска или людей Ирана.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Израиль
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Холм
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Техас
Соединённые Штаты
Иран
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