США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану

У США стверджують, що авіаудари призвели до знищення іранської ядерної програми.

Передає УНН із посиланням на Fox News та The Guardian.

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Міністр оборони США Піт Гегсет проводить брифінг у Пентагоні після того, як США завдали удару по іранських ядерних об'єктах.

Минулої ночі за наказом президента Трампа центральне командування США завдало точного удару посеред ночі по трьох ядерних об'єктах в Ірані… з метою знищити або серйозно погіршити ядерну програму Ірану - заявив Гегсет.

Під час брифінгу Гегсет зазначив, що "місія бомбардувальника B2 була найдовшою з 2001 року", і це було перше розгортання протибункерної авіаційної бомби (MOP).

Це був неймовірний і приголомшливий успіх. Ми зруйнували іранську ядерну програму - наголосив керівник Пентагону.

При цьому очільник міноборони США зазначив, що удари не були спрямовані проти іранських військ чи людей.

Серед іншого, за словами Гегсета, здійснена операція стала "останнім ударом" по ядерній програмі Тегерана; план президента Трампа, за словами керівника Пентагону - "сміливий" і "блискучий".

Коли цей президент говорить, світ має слухати, і [за допомогою] американських військових ми можемо його підтримати - наголосив Гегсет.

Хегсет додав: "Як заявив президент Трамп, Сполучені Штати не прагнуть війни, але дозвольте мені чітко заявити: ми діятимемо швидко та рішуче, коли наш народ, наші партнери чи наші інтереси опиняться під загрозою. Іран повинен слухати президента Сполучених Штатів і знати, що він має на увазі кожне своє слово".

Президент Трамп "прагне миру", підкреслив Гегсет. Він додав, що Іран "повинен обрати цей шлях".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан.

Іран заявив, що вивіз усі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів до ударів США.

Президент США Дональд Трамп прокоментував атаки на Іран, заявивши, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший". Але на Іран можуть очікувати нові, ще більш масштабні атаки.