США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 15825 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 76571 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 93446 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 162468 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 110710 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 131427 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 248394 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 206660 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 94594 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 95971 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.8м/с
55%
746мм
Популярнi новини
Трамп звернувся до американців із заявою після ударів по ядерних об’єктах Ірану: основні тези22 червня, 04:18 • 30026 перегляди
Мешканка Київщини організувала мережу проституції у Сумах: подробиці22 червня, 05:47 • 25565 перегляди
Іран заявив після удару США, що справжня війна "починається прямо зараз" - ЗМІ22 червня, 06:07 • 28994 перегляди
Сумщина розгортає систему захисту від ворожих безпілотників - ОВА22 червня, 06:50 • 8120 перегляди
Скандал у Конча-Заспі: санаторій «Жовтень» можуть віддати Кауфману - ЗМІ09:22 • 13608 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 162468 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 248394 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 206660 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 137531 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 186870 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 33591 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 76571 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 41811 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 47162 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 55006 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що авіаудари США по Ірану були "неймовірним і приголомшливим успіхом", знищивши ядерну програму країни. Операція, виконана за наказом Трампа, була спрямована лише на ядерні об'єкти, а не на війська чи людей Ірану.

США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану

У США стверджують, що авіаудари призвели до знищення іранської ядерної програми.

Передає УНН із посиланням на Fox News та The Guardian.

Деталі

Міністр оборони США Піт Гегсет проводить брифінг у Пентагоні після того, як США завдали удару по іранських ядерних об'єктах.

Минулої ночі за наказом президента Трампа центральне командування США завдало точного удару посеред ночі по трьох ядерних об'єктах в Ірані… з метою знищити або серйозно погіршити ядерну програму Ірану

- заявив Гегсет.

Під час брифінгу Гегсет зазначив, що "місія бомбардувальника B2 була найдовшою з 2001 року", і це було перше розгортання протибункерної авіаційної бомби (MOP).

Це був неймовірний і приголомшливий успіх. Ми зруйнували іранську ядерну програму

- наголосив керівник Пентагону.

При цьому очільник міноборони США зазначив, що удари не були спрямовані проти іранських військ чи людей.

Серед іншого, за словами Гегсета, здійснена операція стала "останнім ударом" по ядерній програмі Тегерана; план президента Трампа, за словами керівника Пентагону - "сміливий" і "блискучий".

 Коли цей президент говорить, світ має слухати, і [за допомогою] американських військових ми можемо його підтримати

- наголосив Гегсет.

Хегсет додав: "Як заявив президент Трамп, Сполучені Штати не прагнуть війни, але дозвольте мені чітко заявити: ми діятимемо швидко та рішуче, коли наш народ, наші партнери чи наші інтереси опиняться під загрозою. Іран повинен слухати президента Сполучених Штатів і знати, що він має на увазі кожне своє слово".

Президент Трамп "прагне миру", підкреслив Гегсет. Він додав, що Іран "повинен обрати цей шлях".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан.

Іран заявив, що вивіз усі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів до ударів США. 

Президент США Дональд Трамп прокоментував атаки на Іран, заявивши, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший". Але на Іран можуть очікувати нові, ще більш масштабні атаки.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Піт Гегсет
Центральне Командування Збройних сил США
Пентагон
Дональд Трамп
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9