Іран уникнув збитків від ударів США, заздалегідь вивізши матеріали з ядерних об'єктів - ВВС

Іран вивіз усі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Про це заявив заступник політичного директора державного мовника Ірану Хасан Абедіні, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

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За його словами, навіть якщо те, що говорить Трамп, є правдою, Іран "не зазнав сильного удару, тому що матеріали вже були вивезені".

Тим часом Атомне агентство Ірану засудило удари США, пообіцявши "ніколи" не зупиняти свою ядерну програму, повідомляє CNN із посиланням на іранське державне інформагентство IRNA.

Агентство назвало ці удари "грубим порушенням міжнародного права, зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і звинуватило у "співучасті" Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), орган ООН з ядерного контролю - йдеться у статті.

Також зазначається, що Іран закликав міжнародну спільноту підтримати країну і засудити удари США, а також пообіцяв "ніколи не дозволити прогресу цієї національної промисловості бути зупиненим".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.

Інший високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив виданню, що для удару використовувалися стелс-бомбардувальники B-2.

США не змогли "додзвонитися" до лідера Ірану для проведення переговорів - Axios