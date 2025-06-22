Иран избежал ущерба от ударов США, заранее вывезя материалы с ядерных объектов - ВВС

Иран вывез все критически важные материалы с трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США. Об этом заявил заместитель политического директора государственного вещателя Ирана Хасан Абедини, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

По его словам, даже если то, что говорит Трамп, является правдой, Иран "не потерпел сильного удара, потому что материалы уже были вывезены".

Тем временем Атомное агентство Ирана осудило удары США, пообещав "никогда" не останавливать свою ядерную программу, сообщает CNN со ссылкой на иранское государственное информагентство IRNA.

Агентство назвало эти удары "грубым нарушением международного права, в частности Договора о нераспространении ядерного оружия, и обвинило в "соучастии" Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган ООН по ядерному контролю - говорится в статье.

Также отмечается, что Иран призвал международное сообщество поддержать страну и осудить удары США, а также пообещал "никогда не позволить прогрессу этой национальной промышленности быть остановленным".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию, что для удара использовались стелс-бомбардировщики B-2.

США не смогли "дозвониться" до лидера Ирана для проведения переговоров - Axios