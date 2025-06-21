США не смогли "дозвониться" до лидера Ирана для проведения переговоров - Axios

Президент США Дональд Трамп хотел провести переговоры с Ираном, но чиновники не смогли "дозвониться" в бункер верховного лидера исламского государства аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех неназванных американских должностных лиц, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган непублично пытались организовать встречу между высокопоставленными чиновниками США и Ирана в Стамбуле на этой неделе на фоне эскалации войны Израиля с Ираном.

Но эта попытка потерпела фиаско, когда верховный лидер Ирана, который скрывался из-за опасений убийства, не смог выйти на связь - говорится в статье.

Авторы указывают, что Трамп якобы даже сам был готов поехать заключать сделку, если бы приехал иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Однако Пезешкиан и министр иностранных дел Арагчи для согласования плана пытались связаться с верховным лидером Ирана. Но Хаменеи "скрывался из-за страха быть убитым Израилем и не был доступен", - цитирует СМИ одного из своих собеседников.

Напомним

По информации The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал замену своему военному командованию на случай, если его функционеры погибнут в результате израильских ударов. Также он назначил трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его, если аятолла сам будет ликвидирован.

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