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Верховный лидер Ирана Хаменеи отклонил призыв Трампа к капитуляции и пригрозил США

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призыв Дональда Трампа к безоговорочной капитуляции и пригрозил США непоправимым ущербом в случае военного вмешательства.

Верховный лидер Ирана Хаменеи отклонил призыв Трампа к капитуляции и пригрозил США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду отклонил призыв президента США Дональда Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана и поклялся "стоять твердо", сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Комментарии Трампа во вторник, в которых он в частности упомянул военные усилия Израиля словом "мы", прозвучали на фоне растущих признаков того, что Соединенные Штаты рассматривают возможность присоединения к израильской бомбардировке страны, пишет издание.

"Умные люди, которые знают Иран, страну и историю Ирана, никогда не будут говорить с этой страной языком угроз, потому что иранская нация не может сдаться, - заявил аятолла Хаменеи в телевизионном заявлении в среду, согласно иранским государственным СМИ. - Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, будет сопровождаться непоправимым ущербом".

Как пишет Reuters, Хаменеи ответил в среду на призыв президента США Дональда Трампа к стране капитулировать, предупредив, что любой удар США будет иметь "серьезные непоправимые последствия".

Заявление на шестой день войны прозвучало всего через несколько часов после того, как Израиль заявил, что начал новую волну ударов по иранской столице.

Ночью аятолла выступил с дерзким призывом к оружию, заявив в посте в социальных сетях, что "битва начинается".

В посте в Truth Social во вторник Трамп сказал, что Соединенные Штаты знают, где "прячется" аятолла Хаменеи, и что их силы пока не планируют его убивать. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также говорил в последние дни о возможном ударе по иранскому лидеру, отмечает издание.

Аятолла Хаменеи, который руководит Ираном уже более трех десятилетий и находится в центре жесткой внешней политики Ирана, не упоминал напрямую об угрозах его жизни в своем заявлении или социальных сетях.

Он сыграл ключевую роль в позиционировании Ирана как противовеса американскому, израильскому и саудовскому влиянию на Ближнем Востоке. Аятолла Хаменеи также консолидировал контроль над политическим, военным и силовым аппаратом Ирана и подавил инакомыслие, чтобы укрепить свою позицию как окончательной инстанции, принимающей решения в стране, отмечает издание.

Иран угрожает США жестким ответом в случае прямого участия в израильских ударах18.06.25, 12:35 • 2088 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Нью-Йорк Таймс
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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