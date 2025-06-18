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Иран угрожает США жестким ответом в случае прямого участия в израильских ударах

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Иран предупредил США о жестком ответе в случае прямого участия в военной кампании Израиля. Тысячи людей покинули Тегеран после обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем.

Иран угрожает США жестким ответом в случае прямого участия в израильских ударах

Иран передал Вашингтону, что даст жесткий ответ Соединенным Штатам, если те будут прямо вовлечены в военной кампании Израиля, заявил в среду посол Ирана в ООН в Женеве Али Бахрейни, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Али Бахрейни сказал, что считает США "соучастниками того, что делает Израиль". Иран установит красную линию и ответит, если Соединенные Штаты ее пересекут, сказал он, не уточнив, какие действия спровоцируют ответ.

В пятницу Израиль начал воздушную войну после того, как заявил, что пришел к выводу, что Иран находится на пороге разработки ядерного оружия. Иран отрицает желание получить ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп во вторник призвал Иран к "безусловной капитуляции".

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Бахрейни назвал замечания Трампа "абсолютно необоснованными и очень враждебными. Мы не можем их игнорировать. Мы внимательно следим за тем, что говорит Трамп. Мы учтем это в наших расчетах и оценках".

США пока принимали лишь косвенные действия, в частности помогали сбивать ракеты, выпущенные в сторону Израиля. По словам трех официальных лиц США, они разворачивают больше истребителей на Ближнем Востоке и расширяют развертывание других военных самолетов.

"Я уверен, что (военные Ирана) отреагируют решительно, пропорционально и надлежащим образом. Мы внимательно следим за уровнем участия США... Мы будем реагировать, когда это будет необходимо", - сказал он.

Дополнение

Тысячи людей покинули Тегеран и другие крупные города в среду, сообщают иранские СМИ, когда Иран и Израиль нанесли друг другу новые ракетные удары.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Дональд Трамп
Тегеран
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Иран
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