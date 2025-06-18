Іран погрожує США жорсткою відповіддю у разі прямої участі в ізраїльських ударах

Іран передав Вашингтону, що дасть жорстку відповідь Сполученим Штатам, якщо ті будуть прямо залучені у військовій кампанії Ізраїлю, заявив у середу посол Ірану в ООН у Женеві Алі Бахрейні, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Алі Бахрейні сказав, що вважає США "співучасниками того, що робить Ізраїль". Іран встановить червону лінію і відповість, якщо Сполучені Штати її перетнуть, сказав він, не уточнивши, які дії спровокують відповідь.

У п'ятницю Ізраїль розпочав повітряну війну після того, як заявив, що дійшов висновку, що Іран перебуває на порозі розробки ядерної зброї. Іран заперечує бажання отримати ядерну зброю. Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав Іран до "безумовної капітуляції".

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Бахрейні назвав зауваження Трампа "абсолютно необґрунтованими та дуже ворожими. Ми не можемо їх ігнорувати. Ми уважно стежимо за тим, що говорить Трамп. Ми врахуємо це в наших розрахунках і оцінках".

США поки вживали лише непрямих дій, зокрема допомагали збивати ракети, випущені в бік Ізраїлю. За словами трьох офіційних осіб США, вони розгортають більше винищувачів на Близькому Сході та розширюють розгортання інших військових літаків.

"Я впевнений, що (військові Ірану) відреагують рішуче, пропорційно та належним чином. Ми уважно стежимо за рівнем участі США... Ми будемо реагувати, коли це буде потрібно", - сказав він.

Доповнення

Тисячі людей покинули Тегеран та інші великі міста в середу, повідомляють іранські ЗМІ, коли Іран та Ізраїль завдали один одному нових ракетних ударів.

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