Ціни на нафту продовжують зростати на тлі конфлікту Ірану та Ізраїлю

Ціни на нафту зросли на азійських торгах у середу, збільшившись на 4% порівняно з попередньою сесією через побоювання, що ірано-ізраїльський конфлікт може порушити постачання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів, або 0,3%, до $76,71 за барель на 04:40 за Гринвічем (07:40 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 35 центів, або на 0,5%, до $75,19 за барель.

Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав Іран до "беззастережної капітуляції", на тлі того, як ірано-ізраїльська повітряна війна входить у шостий день.

У вівторок троє офіційних осіб повідомили, що американські військові направляють у регіон більше винищувачів для зміцнення своїх сил.

Аналітики кажуть, що ринок здебільшого стурбований перебоями поставок в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світової морської нафти.

Іран є третім за величиною виробником ОПЕК, видобуваючи близько 3,3 млн. барелів нафти на добу, але вільні потужності серед виробників в ОПЕК+ можуть легко покрити це.

"Суттєве порушення інфраструктури видобутку чи експорту Ірану посилить підвищувальний тиск на ціни. Однак навіть у малоймовірному випадку втрати всього іранського експорту, вони можуть бути замінені вільними потужностями від виробників ОПЕК+... близько 5,7 млн барелів на добу", - заявили аналітики Fitch у клієнтській записці.

Ціни на нафту марки Brent зросли приблизно на 10 доларів за барель за останні два тижні, і аналітики Fitch заявили, що очікують, що премія за геополітичний ризик у цінах на нафту утримуватиметься на рівні близько 5-10 доларів.

Ще однією ознакою хвилювання ринку стало те, що премія за нафту марки Brent до близькосхідного сорту Dubai в середу злетіла вище 3 доларів за барель, за даними ринкових джерел, досягнувши найвищого рівня з кінця вересня 2023 року, згідно з даними LSEG.

Ринки також з нетерпінням чекають на другий день обговорень Федеральної резервної системи США в середу, під час яких центральний банк, як очікується, залишить свою базову процентну ставку овернайт в діапазоні 4,25% - 4,50%.

Однак конфлікт на Близькому Сході та ризик уповільнення світового зростання можуть підштовхнути ФРС до потенційного зниження ставок на 25 базисних пунктів у липні, раніше поточних ринкових очікувань у вересні, сказав Тоні Сікамор, аналітик ринку IG.

"Ситуація на Близькому Сході може стати каталізатором для того, щоб ФРС стала миролюбнішою, як це було після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року", - сказав Сікамор.

Нижчі відсоткові ставки загалом стимулюють економічне зростання та попит на нафту.

Однак рішення ФРС ускладнюється тим, що конфлікт на Близькому Сході створює нове джерело інфляції за рахунок різкого зростання цін на нафту.

МЕА: світові поставки нафти цього року перевищать попит попри конфлікт на Близькому Сході