МЕА: світові поставки нафти цього року перевищать попит попри конфлікт на Близькому Сході

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що світові поставки нафти суттєво перевищать попит цього року, попри те, що ескалація конфлікту на Близькому Сході викликає побоювання щодо перебоїв, пише УНН з посиланням на Financial Times.

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Очікується, що світовий видобуток нафти зросте на 1,8 млн барелів на добу у 2025 році до 104,9 млн барелів на добу, що перевищить прогнозований попит у 103,8 млн барелів на добу і приведе до зростання запасів нафти протягом року, повідомили у МЕА.

"За відсутності серйозних перебоїв ринки нафти в 2025 році виглядають добре забезпеченими", - заявило МЕА.

Очікується, що збільшення поставок буде забезпечено як картелем ОПЕК+, який знаходиться в процесі скасування серії скорочень видобутку, так і виробниками, які не входять до ОПЕК+, які додадуть в середньому 1,4 млн барелів на добу протягом року, вказало агентство.

У той же час слабке споживання в Китаї та США стримуватиме світовий попит, який, за прогнозами, зросте на 720 000 барелів на добу цього року, що менше за прогнозоване збільшення на 740 000 барелів на добу.

У зв'язку з тим, що пропозиція перевищує попит, обсяг нафти у сховищах у світі зріс у середньому на 1 млн барелів на добу з лютого та на "величезні" 93 млн барелів лише у травні, додало МЕА. Однак загальні запаси, як і раніше, залишаються на 90 млн барелів нижче, ніж рік тому.

МЕА попередило, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном несе значні "геополітичні ризики для безпеки постачання нафти", але додало, що "на момент написання статті не було жодного впливу на іранські поставки нафти".

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Іран частково призупинив видобуток на найбільшому у світі родовищі природного газу Південний Парс після ізраїльського авіаудару цього тижня, але поки що неясно, чи це вплинуло на видобуток, заявило агентство.

Нафтовосховища та НПЗ Шахран біля Тегерана також зазнали атак, але про збитки не повідомлялося, додали в ньому.

В окремому звіті про перспективи до 2030 року МЕА прогнозує, що пропозиція нафти продовжуватиме перевищувати попит протягом наступних п'яти років. Очікується, що світовий попит на нафту збільшиться на 2,5 млн барелів на добу у період з 2024 по 2030 рік, досягнувши "плато" в 105,5 млн до кінця десятиліття.

Пропозиція зростатиме набагато швидше, ідеться в звіті, при цьому світові виробничі потужності збільшаться більш ніж на 5 млн барелів на добу до 114,7 млн ​​барелів на добу.

Уповільнення зростання попиту на нафту буде значною мірою зумовлене Китаєм, де МЕА тепер очікує піку споживання в 2027 році після сплеску продажів електромобілів і подальшого розгортання високошвидкісної залізниці та вантажівок, що працюють на газу.

Прогноз збігається з прогнозами найбільших нафтових компаній Китаю, але вперше МЕА називає точну дату піку попиту у Китаї.

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