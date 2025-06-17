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МЭА: мировые поставки нефти в этом году превысят спрос, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Ожидается, что добыча нефти вырастет до 104,9 млн баррелей в сутки, превысив спрос в 103,8 млн. Слабое потребление в Китае и США будет сдерживать мировой спрос.

МЭА: мировые поставки нефти в этом году превысят спрос, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировые поставки нефти существенно превысят спрос в этом году, несмотря на то, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызывает опасения по поводу перебоев, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Ожидается, что мировая добыча нефти вырастет на 1,8 млн баррелей в сутки в 2025 году до 104,9 млн баррелей в сутки, что превысит прогнозируемый спрос в 103,8 млн баррелей в сутки и приведет к росту запасов нефти в течение года, сообщили в МЭА.

"В отсутствие серьезных перебоев рынки нефти в 2025 году выглядят хорошо обеспеченными", - заявило МЭА.

Ожидается, что увеличение поставок будет обеспечено как картелем ОПЕК+, который находится в процессе отмены серии сокращений добычи, так и производителями, не входящими в ОПЕК+, которые добавят в среднем 1,4 млн баррелей в сутки в течение года, указало агентство.

В то же время слабое потребление в Китае и США будет сдерживать мировой спрос, который, по прогнозам, вырастет на 720 000 баррелей в сутки в этом году, что меньше прогнозируемого увеличения на 740 000 баррелей в сутки.

В связи с тем, что предложение превышает спрос, объем нефти в хранилищах в мире вырос в среднем на 1 млн баррелей в сутки с февраля и на "огромные" 93 млн баррелей только в мае, добавило МЭА. Однако общие запасы, как и прежде, остаются на 90 млн баррелей ниже, чем год назад.

МЭА предупредило, что конфликт между Израилем и Ираном несет значительные "геополитические риски для безопасности поставок нефти", но добавило, что "на момент написания статьи не было никакого влияния на иранские поставки нефти".

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Иран частично приостановил добычу на крупнейшем в мире месторождении природного газа Южный Парс после израильского авиаудара на этой неделе, но пока неясно, повлияло ли это на добычу, заявило агентство.

Нефтехранилища и НПЗ Шахран возле Тегерана также подверглись атакам, но об убытках не сообщалось, добавили в нем.

В отдельном отчете о перспективах до 2030 года МЭА прогнозирует, что предложение нефти будет продолжать превышать спрос в течение следующих пяти лет. Ожидается, что мировой спрос на нефть увеличится на 2,5 млн баррелей в сутки в период с 2024 по 2030 год, достигнув "плато" в 105,5 млн до конца десятилетия.

Предложение будет расти гораздо быстрее, говорится в отчете, при этом мировые производственные мощности увеличатся более чем на 5 млн баррелей в сутки до 114,7 млн ​​баррелей в сутки.

Замедление роста спроса на нефть будет в значительной мере обусловлено Китаем, где МЭА теперь ожидает пика потребления в 2027 году после всплеска продаж электромобилей и дальнейшего развертывания высокоскоростной железной дороги и грузовиков, работающих на газе.

Прогноз совпадает с прогнозами крупнейших нефтяных компаний Китая, но впервые МЭА называет точную дату пика спроса в Китае.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
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ОПЕК
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