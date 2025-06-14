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США отказываются снижать потолок цен на российскую нефть в рамках G7 - Bloomberg

Киев • УНН

 • 890 просмотра

США не планируют снижать предельную цену на российскую нефть в G7. ЕС и Британия хотят снизить потолок до 45 долларов за баррель для давления на доходы россии.

США отказываются снижать потолок цен на российскую нефть в рамках G7 - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки не отступают от своей позиции не снижать предельную цену на российскую нефть в рамках "Группы семи" (G7). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, и официальные лица в Евросоюзе и Великобритании пока "еще полностью не потеряли надежду".

Но пока нет никакого сдвига с позиции, которую США высказали на встрече министров финансов G7 в начале этого года

- цитирует издание одного из собеседников.

СМИ указывает, что ЕС и Великобритания стремятся снизить потолок цен с 60 до 45 долларов за баррель как способ давления на нефтяные доходы россии, которые являются критически важными для ведения войны против Украины.

"ЕС и Великобритания могут рассмотреть возможность снижения ценового потолка без США. ... Значительная часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому это может иметь определенный эффект. Но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, поскольку предусматривало бы принудительное исполнение со стороны США", - сказал источник издания.

Снижение цен на нефть и усиление Украины: Сыбига о том, как заставить россию к миру09.06.25, 19:40 • 3460 просмотров

Напомним

Евросоюз предложил 18-й пакет санкций против россии, который включает снижение потолка цен на нефть до 45 долларов за баррель и меры против "теневого флота" рф.

Мировые цены на нефть резко подскочили на фоне опасений более масштабной войны после атаки Израиля на Иран. Нефть Brent утром 13 июня выросла до 78 долларов за баррель - это самый большой скачок с 2022 года.

По прогнозам Института изучения войны (ISW), рост цен на нефть после израильских ударов по Ирану может увеличить доходы россии от продажи энергоносителя и улучшить способность рф поддерживать военные действия в Украине.

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский11.06.25, 19:32 • 89811 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Нефть марки Brent
Израиль
Институт изучения войны
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Иран
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