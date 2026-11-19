Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили своих российских и украинских коллег, что нынешний раунд мирных переговоров может быть последней реальной возможностью достичь соглашения, прежде чем политическая динамика в Вашингтоне изменится. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, информирует УНН.

Детали

По его словам, американские переговорщики убеждают Москву заключить соглашение сейчас, пока администрация Трампа готова обсуждать уступки. Если демократы получат контроль над Конгрессом, они могут добиться увеличения помощи Украине и усилить давление на Кремль. По словам собеседника издания, именно этот аргумент помог вернуть Россию за стол переговоров после сентябрьского отказа Москвы от их продолжения.

Аргумент для Москвы заключается в том, что существующие сейчас условия могут недолго оставаться на столе переговоров. Если новый Конгресс будет настаивать на более жестком подходе к России, Кремль может упустить возможность получить уступки от Вашингтона - пишет издание.

Указывается, что, несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, Москва в настоящее время считает, что занимает более сильные позиции за столом переговоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с представителями президента Соединенных Штатов Америки США в Берлине и хочет получить информацию о переговорах в Китае.

Россия не согласовала участие Европы в следующем раунде переговоров — Reuters