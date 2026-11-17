россия пока не согласилась на участие европейских представителей в следующем раунде мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника российского диктатора владимира путина Юрия Ушакова, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас обсуждается проведение следующего раунда переговоров в трехстороннем формате.

Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад, и было достигнуто соглашение о том, что они продолжатся. Дата еще не согласована, как и расширение формата — некоторые люди говорят об этом, но с нами это не согласовано - сказал Ушаков.

На вопрос, что должно произойти, чтобы россия согласилась на участие Европы, он ответил: "Прежде чем это можно будет согласовать, придется многое сделать. В частности, может потребоваться провести еще один раунд или, возможно, больше одного раунда трехсторонних переговоров".

ушаков добавил, что участие представителей ЕС в переговорах зависит от того, получит ли россия "четкий сигнал от европейцев о том, чего они хотят и какой конструктивный, существенный вклад они могут внести для успешного урегулирования в Украине".

Напомним

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа будет активно участвовать в мирных переговорах между Украиной и россией через формат E5 + ЕС, в который войдут представители 5 европейских государств и институтов Европейского союза.

ЕС определил представителей Европы для участия в будущих переговорах по завершению войны в Украине