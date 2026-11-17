росія наразі не погодилася на участь європейських представників у наступному раунді мирних переговорів щодо України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на помічника російського диктатора володимира путіна Юрія Ушакова, інформує УНН.

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За його словами, нині обговорюється проведення наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі.

Ці переговори відновилися в Абу-Дабі кілька днів тому, і було домовлено, що вони продовжаться. Дату ще не узгоджено, як і розширення формату - деякі люди говорять про це, але з нами це не узгоджено - сказав Ушаков.

На запитання, що має статися, щоб росія погодилася на участь Європи, він відповів: "Перш ніж це можна буде узгодити, доведеться зробити багато чого. Зокрема, може знадобитися провести ще один раунд, або, можливо, більше одного раунду, тристоронніх переговорів".

ушаков додав, що участь представників ЄС у переговорах залежить від того, чи отримає росія "чіткий сигнал від європейців про те, чого вони хочуть і який конструктивний, суттєвий внесок вони можуть зробити для успішного врегулювання в Україні".

Нагадаємо

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа братиме активну участь у мирних переговорах між Україною та росією через формат E5 + ЄС, до якого увійдуть представники 5 європейських держав та інституцій Євросоюзу.

ЄС визначив представників Європи для участі в майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні