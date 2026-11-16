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Фон дер Ляєн пояснила як саме і в якому форматі Європа долучиться до переговорів України та росії

Київ • УНН

 • 15207 перегляди

Європа братиме участь у переговорах через формат E5 + ЄС. До нього увійдуть п’ять країн, Єврокомісія та Європейська рада.

Фон дер Ляєн пояснила як саме і в якому форматі Європа долучиться до переговорів України та росії

Європа братиме активну участь у мирних переговорах між Україною та росією через формат E5 + ЄС, до якого увійдуть представники 5 європейських держав та інституцій Євросоюзу. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом, пише УНН.

Деталі

За словами фон дер Ляєн, під час розмови сторони обговорили подальший перебіг мирного процесу та роль європейських країн у переговорах.

Європа тісно долучиться до цього процесу через формат E5 + ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку України та максимальний тиск на росію

– наголосила очільниця Єврокомісії.

Які країни представлятимуть Європу на переговорах

До формату E5 входять Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Польща. Разом із ними європейську позицію представлятимуть Європейська комісія та Європейська рада. Таку структуру участі погодили європейські лідери 13 листопада в Дубліні.

Фон дер Ляєн також подякувала Фінляндії за дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Окремо вона повідомила, що обговорила зі Стуббом розширення Євросоюзу напередодні Форуму з розширення ЄС. Сторони погодилися, що збільшення кількості членів Союзу сприятиме зміцненню незалежності та економічного розвитку Європи.

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Степан Гафтко

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