Фон дер Ляйен объяснила, как именно и в каком формате Европа присоединится к переговорам Украины и России

Европа будет активно участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией в формате E5 + ЕС, в который войдут представители 5 европейских государств и институтов Евросоюза. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет УНН.

Детали

По словам фон дер Ляйен, во время разговора стороны обсудили дальнейшее развитие мирного процесса и роль европейских стран в переговорах.

Европа тесно присоединится к этому процессу через формат E5 + ЕС. Тем временем мы обеспечим максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Какие страны будут представлять Европу на переговорах

В формат E5 входят Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша. Вместе с ними европейскую позицию будут представлять Европейская комиссия и Европейский совет. Такую структуру участия согласовали европейские лидеры 13 ноября в Дублине.

Фон дер Ляйен также поблагодарила Финляндию за дипломатические усилия, направленные на завершение войны.

Отдельно она сообщила, что обсудила со Стуббом расширение Евросоюза накануне Форума по расширению ЕС. Стороны согласились, что увеличение числа членов Союза будет способствовать укреплению независимости и экономическому развитию Европы.

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