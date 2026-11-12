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The Guardian

Мирні переговори, допомога взимку та вступ до ЄС: про що Зеленський домовлявся з Коштою і фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Зеленський обговорив із Коштою та фон дер Ляєн участь ЄС у мирному процесі й зимову підтримку України. Сторони також скоординували євроінтеграційні кроки.

Мирні переговори, допомога взимку та вступ до ЄС: про що Зеленський домовлявся з Коштою і фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це глава держави повідомив 12 листопада у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

Сторони обговорили участь Європи у мирному процесі, додаткову підтримку України взимку та подальші кроки на шляху до членства в Європейському Союзі.

Деталі

За словами Зеленського, під час зустрічі він поінформував європейських лідерів про результати переговорів в Абу-Дабі. Президент наголосив на необхідності повноцінної участі Європи у переговорному процесі з росією, зокрема в питаннях, що безпосередньо стосуються європейської безпеки та майбутніх зобов'язань ЄС.

"Європейці були присутні на окремих форматах, і важливо, щоб Європа повноцінно була представлена на переговорному треку з росіянами. Особливо коли йдеться про безпеку в Європі, підтримку для України від Європи і будь-які зобовʼязання, які на себе буде брати Європа", – зазначив Зеленський.

Окрему увагу  приділили посиленню підтримки України в зимовий період. Зокрема, йшлося про надання додаткового енергетичного обладнання, гуманітарної допомоги та підтримки у забезпеченні укриттями.

"Обговорили також домовленості з ЄС про додаткову підтримку для проходження зими. Розраховуємо вже найближчим часом отримати енергетичні та гуманітарні пакети, допомогу з укриттями", – повідомив президент.

Крім того, Зеленський, Кошта та фон дер Ляєн скоординували позиції щодо відкриття двох останніх переговорних кластерів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу. Глава держави наголосив на необхідності прискорення євроінтеграційних рішень, які мають бути справедливими щодо України та її громадян.

"Потрібно шукати максимально швидкі і справедливі рішення, як цього заслуговують наші люди, які захищають всю Європу", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої порушив питання посилення української протиповітряної оборони.

Олександра Василенко

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