Мирні переговори, допомога взимку та вступ до ЄС: про що Зеленський домовлявся з Коштою і фон дер Ляєн
Київ • УНН
Зеленський обговорив із Коштою та фон дер Ляєн участь ЄС у мирному процесі й зимову підтримку України. Сторони також скоординували євроінтеграційні кроки.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це глава держави повідомив 12 листопада у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.
Сторони обговорили участь Європи у мирному процесі, додаткову підтримку України взимку та подальші кроки на шляху до членства в Європейському Союзі.
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За словами Зеленського, під час зустрічі він поінформував європейських лідерів про результати переговорів в Абу-Дабі. Президент наголосив на необхідності повноцінної участі Європи у переговорному процесі з росією, зокрема в питаннях, що безпосередньо стосуються європейської безпеки та майбутніх зобов'язань ЄС.
"Європейці були присутні на окремих форматах, і важливо, щоб Європа повноцінно була представлена на переговорному треку з росіянами. Особливо коли йдеться про безпеку в Європі, підтримку для України від Європи і будь-які зобовʼязання, які на себе буде брати Європа", – зазначив Зеленський.
Окрему увагу приділили посиленню підтримки України в зимовий період. Зокрема, йшлося про надання додаткового енергетичного обладнання, гуманітарної допомоги та підтримки у забезпеченні укриттями.
"Обговорили також домовленості з ЄС про додаткову підтримку для проходження зими. Розраховуємо вже найближчим часом отримати енергетичні та гуманітарні пакети, допомогу з укриттями", – повідомив президент.
Крім того, Зеленський, Кошта та фон дер Ляєн скоординували позиції щодо відкриття двох останніх переговорних кластерів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу. Глава держави наголосив на необхідності прискорення євроінтеграційних рішень, які мають бути справедливими щодо України та її громадян.
"Потрібно шукати максимально швидкі і справедливі рішення, як цього заслуговують наші люди, які захищають всю Європу", – підкреслив Зеленський.
Нагадаємо
Цього ж дня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої порушив питання посилення української протиповітряної оборони.