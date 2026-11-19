Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер попередили своїх російських та українських колег, що нинішній раунд мирних переговорів може бути останньою реальною можливістю досягти угоди, перш ніж політична динаміка у Вашингтоні зміниться. Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на джерело, знайоме з переговорами, інформує УНН.

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За його словами, американські переговірники переконують москву укласти угоду зараз, поки адміністрація Трампа готова обговорювати поступки. Якщо демократи отримають контроль над Конгресом, вони можуть досягти збільшення допомоги Україні та посилити тиск на кремль. За словами співрозмовника видання, саме цей аргумент допоміг повернути росію за стіл переговорів після вересневої відмови москви від їхнього продовження.

Аргумент для москви полягає в тому, що наявні зараз умови можуть не залишатися на столі переговорів довго. Якщо новий Конгрес наполягатиме на жорсткішому підході до росії, кремль може втратити можливість отримати поступки від Вашингтона - пише видання.

Вказується, що, попри дипломатичні зусилля Вашингтона, москва наразі вважає, що має сильніші позиції за столом переговорів.

Нагадаємо

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