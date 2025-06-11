Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена на нефть в 45 долларов, как предлагает ЕС в следующем санкционном пакете, лучше, чем 60 долларов, однако настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель нефти. Об этом Зеленский сказал во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа, передает УНН.

Наша работа поставить россию в ту позицию, когда они будут искать мира не военными средствами. Оборонная поддержка Украины нужна, чтобы защитить наши города, села, заставить россию почувствовать цену войны у них дома. Системы ПВО и дроны являются ключевыми. Другим ключевым инструментом являются санкции. ЕС объявил 18 санкционный пакет, он может быть сильнее. Особенно в таргетировании российских нефтяных танкеров и ее финансового сектора. И насчет потолка цен на нефть - потолок в 45 долларов за баррель лучше 60, это правда. Но настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель нефти - сказал Зеленский.

Он отметил, что цена на нефть в 30 долларов - это уровень, который действительно изменит ход мыслей в москве.

Напомним

До 18 пакета санкций Европейского Союза против россии войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" и добавление в список еще 77 судов, которые являются частью российского теневого флота.