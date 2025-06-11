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Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
16:32 • 1446 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

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Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що стеля цін на нафту в 45 доларів краща за 60, але справжній мир настане при 30 доларах за барель. Він підкреслив, що це змінить хід думок у москві.

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна на нафту у 45 доларів, як то пропонує ЄС у наступному санкційному пакеті, краще, ніж 60 доларів, проте справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти. Про це Зеленський сказав під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

Наша робота поставити росію в ту позицію, коли вони будуть шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна, щоб захистити наші міста, села, змусити росію відчути ціну війни в них вдома. Системи ППО і дрони є ключовими. Іншим ключовим інструментом є санкції. ЄС оголосив 18 санкційний пакет, він може бути сильнішим. Особливо у таргетуванні російських нафтових танкерів та її фінансового сектору. Та щодо стелі цін на нафту - стеля у 45 доларів за барель краща за 60, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що ціна на нафту в 30 доларів - це рівень, який справді змінить хід думок у москві.

Нагадаємо

До 18 пакета санкцій Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку — 1" та "Північного потоку — 2" та додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту.

Павло Башинський

Павло Башинський

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