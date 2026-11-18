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В Верховной Раде предлагают существенно увеличить государственную помощь при рождении детей: с 300 тыс. грн за первого ребенка до 1,2 млн грн за третьего и каждого следующего ребенка. Кроме того, для семей военнослужащих предусмотрена дополнительная выплата в размере 1 млн грн, поэтому общая сумма поддержки может достигнуть 2,2 млн грн.

Соответствующие изменения содержит законопроект №16229, зарегистрированный 13 ноября 2026 года. Авторы объясняют инициативу демографическим кризисом, сообщает УНН.

Сколько предлагают платить за рождение ребенка

Документ предусматривает разные размеры помощи: 300 тыс. грн за первого ребенка, 600 тыс. грн — за второго, 1,2 млн грн — за третьего и каждого следующего. Сразу будут выплачивать 150 тыс. грн, остальную сумму — частями в течение нескольких лет.

За первого ребенка семья будет получать по 6 250 грн ежемесячно в течение двух лет, за второго — по 12 500 грн в течение трех лет, за третьего и последующих — по 17 500 грн в течение пяти лет. Очередность будут определять с учетом старших детей матери. Помощь предусмотрена и при усыновлении.

Помощь планируют индексировать и не учитывать в доходах семьи при назначении субсидий и льгот.

Кому из родителей обещают дополнительный миллион гривен

Для семей военнослужащих, в частности участников боевых действий, авторы законопроекта — народные депутаты Юлия Тимошенко, Валерий Дубиль, Валентин Наливайченко, Михаил Соколов, Григорий Немыря, Богдан Лукашук, Георгий Мазурашу и Алексей Кучеренко — предлагают увеличивать базовую помощь еще на 1 млн грн за ребенка. Из этой суммы 280 тыс. грн планируют выплачивать единовременно, а 720 тыс. грн — в течение трех лет по 20 тыс. грн в месяц.

В итоге семья военнослужащего сможет претендовать на 1,3 млн грн за первого ребенка, 1,6 млн грн — за второго и 2,2 млн грн — за третьего и каждого следующего. При этом если оба родителя служат, дополнительную помощь не будут удваивать.

Поддержку на условиях, определенных законопроектом, предусматривают и для семей погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих. Назначенные выплаты будут сохраняться после увольнения со службы. Если оба родителя или единственный из них находятся на службе, оформить помощь с их согласия сможет совершеннолетний родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

Кроме того, для семей военнослужащих предлагают увеличить срок обращения до трех лет. Однако будет существовать важное условие для получения выплат: постоянное проживание получателя в Украине.

Разрешат ли направить "детские" деньги на жилье

Еще одно предлагаемое изменение касается жилищного вопроса. Родители смогут досрочно использовать невыплаченную часть основной помощи на приобретение или строительство жилья, первый взнос по ипотеке либо погашение жилищного кредита. Деньги будут перечислять безналичным способом, а ребенок обязательно получит долю в собственности на жилье, приобретенное за эти средства.

Какую помощь от государства получают родители сейчас

С 1 января 2026 года в Украине действует другая система поддержки семей с детьми.

Единовременная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка составляет 50 тыс. грн. Отдельно предусмотрена ежемесячная помощь по уходу за ребенком до одного года — 7 тыс. грн, а по программе "єЯсла" родители, вернувшиеся к работе на условиях, определенных законодательством, могут получать 8 тыс. грн в месяц.

Предлагаемая помощь за первого ребенка вшестеро выше действующей единовременной выплаты, за второго — в 12 раз, за третьего — в 24 раза. Однако большую часть суммы планируют выплачивать в течение нескольких лет.

Во сколько обойдется новая инициатива для госбюджета на фоне демографического кризиса

Авторы документа обосновывают предложения предоставить украинским родителям усиленную финансовую поддержку снижением рождаемости. Согласно приведенным ими данным Министерства юстиции, в первом полугодии 2026 года в Украине зарегистрировали рождение 73 292 детей — на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и почти вдвое меньше, чем в первом полугодии 2021 года. За те же шесть месяцев зарегистрировано 259 853 смерти.

Нардепы не скрывают: их программа денежной помощи молодым родителям потребует значительных средств. По расчетам инициаторов, общие расходы на предложенные выплаты в 2028 году составят 39,9 млрд грн, из которых 32,4 млрд грн — дополнительные расходы по сравнению с действующей системой. В 2029 году они оценивают общую потребность в 64,1 млрд грн, а дополнительные расходы — в 56,6 млрд грн.

Расчеты предусматривают 150 тыс. рождений в год, из них 15% — в семьях военнослужащих. Конкретные источники дополнительного финансирования не определены. В условиях высоких оборонных и социальных расходов обеспечение многолетних выплат станет одним из ключевых вопросов во время рассмотрения законопроекта.

Когда родители смогут получить деньги за рождение ребенка

Депутаты предлагают ввести новые размеры помощи с 1 января 2028 года для детей, рожденных или усыновленных начиная с этой даты, а индексацию начать с 2029 года. Дети, рожденные в 2026–2027 годах, под новые выплаты не подпадут.

Однако стоит понимать, что по состоянию на 18 ноября 2026 года законопроект №16229 не приняли даже в первом чтении парламента. Впереди — рассмотрение в комитетах, голосование в сессионном зале и, в случае поддержки, подписание закона президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе этого процесса предложенные суммы и условия могут измениться. А пока для молодых семей действуют нынешние правила государственной помощи семьям с детьми.

Напомним

Ранее УНН писал, какие выплаты в связи с родами и рождением ребенка можно получить и как подать на них заявление.