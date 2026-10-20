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Від вагітності до першого дня народження - які виплати можна отримати та як подати заяву

Київ • УНН

 • 4990 перегляди

Заяви на допомогу під час вагітності, пологів і догляду за дитиною можна подати через портал Дія. Щомісячні виплати становлять 7 000 грн.

Від вагітності до першого дня народження - які виплати можна отримати та як подати заяву

В Україні подати заяви на грошову допомогу по вагітності, пологах та догляду за дитиною тепер можна онлайн. Жодних поїздок до державних установ із малюком на руках можна оформити виплати за кілька кліків на порталі Дія, передає УНН.

Скільки можна отримати:

  • 7 000 грн — щомісячна допомога по вагітності та пологах. Доступна для жінок, які не сплачують ЄСВ. Гроші надходять на звичайний рахунок Дія.Картки, витрачати їх можна без обмежень.  Для оформлення виплати знадобиться медичний висновок про вагітність та пологи.
    • 7 000 грн (або 10 500 грн для дітей з інвалідністю) — щомісячна допомога на догляд за дитиною до 1 року. Це цільові кошти на спеціальний рахунок «Турбота про дитину». Витрачати їх можна суто на дитячі потреби: харчування, одяг чи догляд. Батьки також можуть оформити виплати як і раніше офлайн — у Пенсійному фонді, ЦНАПі або через уповноважених представників тергромад.

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      Як подати заяву:

      1. Авторизуйтеся на порталі Дія та заповніть першу частину заяви. Система автоматично перевірить ваше право на виплати.
        1. Якщо перевірка успішна, на пошту надійде посилання на другу частину заяви.
          1. Заповніть і підпишіть її Дія.Підписом протягом 24 годин.

            Обидві виплати зараховуватимуться на Дія.Картку, але з різними умовами використання. Допомога по вагітності та пологах надходить без обмежень за MCC-кодами. Натомість виплата на перший рік життя малюка є цільовою. Вона приходить на спеціальний рахунок "Турбота про дитину".

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            Допомогу зможуть отримати жінки, які:

            • для допомоги по догляду за дітьми - мають дитину віком до 1 року і 7 місяців, на яку ще не отримують допомогу;
              • для допомоги при вагітності та пологам мають ще діючий МВТН або після його закриття ще не пройшло 6 місяців;
                • є мамою дитини;
                  • мають паспорт, який наявний у Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР);
                    • мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
                      • мають дитину віком до 1 року і 7 місяців, на яку ще не отримують допомогу;
                        • мають зареєстроване місце проживання або фактичне місце проживання, якщо мають статус ВПО.

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                          Антоніна Туманова

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