От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявление

В Украине подать заявления на денежную помощь по беременности, родам и уходу за ребенком теперь можно онлайн. Никаких поездок в государственные учреждения с малышом на руках — оформить выплаты можно за несколько кликов на портале «Дія», передает УНН.

Сколько можно получить:

7 000 грн — ежемесячная помощь по беременности и родам. Доступна для женщин, которые не уплачивают ЕСВ. Деньги поступают на обычный счет «Дія.Картки», тратить их можно без ограничений. Для оформления выплаты понадобится медицинское заключение о беременности и родах.

7 000 грн (или 10 500 грн для детей с инвалидностью) — ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1 года. Это целевые средства на специальный счет «Турбота про дитину». Тратить их можно исключительно на детские нужды: питание, одежду или уход. Родители также могут оформить выплаты, как и раньше, офлайн — в Пенсионном фонде, ЦНАПе или через уполномоченных представителей территориальных общин.

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Как подать заявление:

Авторизуйтесь на портале «Дія» и заполните первую часть заявления. Система автоматически проверит ваше право на выплаты. Если проверка пройдена успешно, на электронную почту поступит ссылка на вторую часть заявления. Заполните и подпишите ее «Дія.Підписом» в течение 24 часов.

Обе выплаты будут зачисляться на «Дія.Картку», но с разными условиями использования. Помощь по беременности и родам поступает без ограничений по MCC-кодам. В то же время выплата на первый год жизни малыша является целевой. Она поступает на специальный счет «Турбота про дитину».

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Помощь смогут получить женщины, которые:

для получения помощи по уходу за детьми — имеют ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получают помощь;

для получения помощи по беременности и родам имеют еще действующий МВТН или после его закрытия еще не прошло 6 месяцев;

являются матерью ребенка;

имеют паспорт, который содержится в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР);

имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН);

имеют ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получают помощь;

имеют зарегистрированное место жительства или фактическое место проживания, если имеют статус ВПЛ.

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