От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявление
Киев • УНН
Заявления на помощь во время беременности, родов и ухода за ребёнком можно подать через портал «Дія». Ежемесячные выплаты составляют 7 000 грн.
В Украине подать заявления на денежную помощь по беременности, родам и уходу за ребенком теперь можно онлайн. Никаких поездок в государственные учреждения с малышом на руках — оформить выплаты можно за несколько кликов на портале «Дія», передает УНН.
Сколько можно получить:
- 7 000 грн — ежемесячная помощь по беременности и родам. Доступна для женщин, которые не уплачивают ЕСВ. Деньги поступают на обычный счет «Дія.Картки», тратить их можно без ограничений. Для оформления выплаты понадобится медицинское заключение о беременности и родах.
- 7 000 грн (или 10 500 грн для детей с инвалидностью) — ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1 года. Это целевые средства на специальный счет «Турбота про дитину». Тратить их можно исключительно на детские нужды: питание, одежду или уход. Родители также могут оформить выплаты, как и раньше, офлайн — в Пенсионном фонде, ЦНАПе или через уполномоченных представителей территориальных общин.
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Как подать заявление:
- Авторизуйтесь на портале «Дія» и заполните первую часть заявления. Система автоматически проверит ваше право на выплаты.
- Если проверка пройдена успешно, на электронную почту поступит ссылка на вторую часть заявления.
- Заполните и подпишите ее «Дія.Підписом» в течение 24 часов.
Обе выплаты будут зачисляться на «Дія.Картку», но с разными условиями использования. Помощь по беременности и родам поступает без ограничений по MCC-кодам. В то же время выплата на первый год жизни малыша является целевой. Она поступает на специальный счет «Турбота про дитину».
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Помощь смогут получить женщины, которые:
- для получения помощи по уходу за детьми — имеют ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получают помощь;
- для получения помощи по беременности и родам имеют еще действующий МВТН или после его закрытия еще не прошло 6 месяцев;
- являются матерью ребенка;
- имеют паспорт, который содержится в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР);
- имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН);
- имеют ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получают помощь;
- имеют зарегистрированное место жительства или фактическое место проживания, если имеют статус ВПЛ.
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