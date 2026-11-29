російський диктатор володимир путін не знає, як завершити війну проти України, а спроба захопити ще 6 000 кв. км української території може коштувати росії мільйона людей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Jazeera, пише УНН.

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За словами глави держави, Україна готова до припинення бойових дій на нинішній лінії зіткнення, однак не погодиться на юридичне визнання окупованих територій російськими. Зеленський наголосив, що Донбас для України – це не лише територія, а й важливі оборонні рубежі, які створювали для захисту людей.

Президент також зазначив, що Вашингтон прагне завершення війни та має важелі впливу на путіна. На його переконання, роль США не повинна обмежуватися діалогом із російським диктатором, а цей вплив необхідно використовувати для припинення війни.

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Зеленський наголосив, що Європа продовжує активно підтримувати Україну, попри гібридні атаки з боку росії. За словами Президента, такі атаки вже зачепили 10-15 країн НАТО.

Глава держави також припустив, що після завершення війни проти України росія може залучити своїх військовослужбовців до збройних конфліктів в Африці та Азії.

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