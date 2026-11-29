У 85 років помер Майк Лав — співзасновник і постійний учасник The Beach Boys. Причину смерті музиканта не повідомляють.

У віці 85 років помер американський співак, співзасновник та єдиний постійний учасник легендарного гурту The Beach Boys Майк Лав. Про це повідомляє BBC з посиланням на представника музиканта, пише УНН. Деталі Лав помер у суботу ввечері в оточенні родини. Причину смерті не розголошують, однак протягом останніх місяців музикант мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Його, ікону американської культури, пам'ятатимуть за його унікальний талант і натхнення для поколінь музикантів – йдеться у заяві. Востаннє Лав виступав разом із The Beach Boys 11 жовтня в Нашвіллі, штат Теннессі. Попри проблеми зі здоров'ям, співак не планував завершувати музичну кар'єру. Музична спадщина Майка Лава Лав заснував The Beach Boys у 1961 році в Каліфорнії разом зі своїми двоюрідними братами Браяном, Деннісом і Карлом Вілсонами та другом Елом Джардіном. Він став співавтором багатьох культових хітів гурту, серед яких California Girls, Good Vibrations та I Get Around. За час свого існування The Beach Boys продали понад 100 млн платівок по всьому світу. У 1988 році гурт увійшов до Зали слави рок-н-ролу, а у 2001 році отримав премію "Греммі" за життєві досягнення. Попри багаторічні конфлікти та судові суперечки між учасниками колективу, у 2012 році музиканти возз'єдналися для спільного гастрольного туру та запису нового альбому. Після смерті Майка Лава Ел Джардін залишається єдиним живим співзасновником The Beach Boys. Гітарист Duran Duran Енді Тейлор помер у 65 років