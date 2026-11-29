Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У суботу, 28-го, а також у ніч на неділю, 29-го листопада, Сили оборони України продовжили бити по логістиці російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У брянській області уражено три паливозаправники противника. Саме такі машини везуть пальне до техніки на передовій: без них танки, бронетехніка та вантажівки зупиняються - йдеться в дописі.

Водночас в районі Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів противника. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо

Сили оборони України уразили експортне серце рф - вузол Urals у самарі, станцію "Нурліно" в башкортостані та НПЗ у ростовській області.