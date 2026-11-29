Удар по Запоріжжю: загинула жінка, з-під завалів дістали дитину

Нічна атака на Одесу забрала життя літньої жінки

Іран використовував Starlink Ілона Маска для координації атак на бази США на Близькому Сході - WP

Атака дронами на Синельникове: двоє 17-річних хлопців у лікарні

У Генштабі заявили, що на Покровському напрямку знищено 29 окупантів

Синоптики дали прогноз на 1 грудня - чого чекати

У день пам'яті жертв Голодомору росія цинічно вдарила по зерновому складу на Одещині

В ОП відповіли, хто визначатиме обмеження для публікацій про руйнування критичної інфраструктури

29 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла