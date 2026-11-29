росія створює інформаційні передумови для можливої агресії проти країн Балтії - ISW
Київ • УНН
кремль продовжує поширювати неправдиві звинувачення на адресу Латвії та інших балтійських держав, намагаючись представити їхню співпрацю з НАТО та підтримку України як загрозу безпеці росії. Такі заяви можуть бути частиною підготовки інформаційного підґрунтя для майбутньої ескалації проти країн Балтії.
росія створює інформаційні передумови для можливої агресії проти країн Балтії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.
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Зазначається, що речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що латвійська влада нібито не прагне "нормалізувати" відносини з росією, а натомість обирає шлях постійної ескалації, який може призвести до відкритого конфлікту.
захарова додала, що Латвія та інші країни Балтії неодноразово дозволяли українським військам завдавати ударів безпілотниками далекого радіусу дії по росії, використовуючи повітряний простір над Балтією - звинувачення, яке балтійські чиновники неодноразово заперечували
В ISW вказують, що російські високопосадовці вже тривалий час намагаються представити членство балтійських держав у НАТО як екзистенційну загрозу для росії. Подібну риторику кремль використовував і для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.
Аналітики вважають, що заява захарової є черговою спробою кремля сформувати інформаційні умови для можливої ескалації проти країн Балтії. Вона також відображає позицію москви, згідно з якою розміщення будь-яких сил НАТО на території колишніх радянських республік або країн Варшавського договору є неприйнятним.
Нагадаємо
Латвія не планує повертатися до звичайних дипломатичних та економічних відносин із росією навіть після завершення війни в Україні. Прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс наголосив, що Європа вступила в нову епоху, яка не дозволяє повернутися до колишньої співпраці з москвою.
Слід було узгодити: Прем’єр Латвії назвав помилкою закриття Естонією кордону з рф25.11.26, 13:22 • 4582 перегляди