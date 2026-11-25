Слід було узгодити: Прем’єр Латвії назвав помилкою закриття Естонією кордону з рф
Київ • УНН
Андріс Кулбергс вважає недоцільним одностороннє закриття кордону Естонією. За його словами, потоки можуть переорієнтуватися на Латвію та Литву.
Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс у середу назвав помилкою рішення Естонії закрити кордон із росією без залучення Латвії та Литви. Про це повідомляє Postimees, передає УНН.
Деталі
На думку Кулбергса, закриття кордону однією державою без аналогічних дій з боку Латвії та Литви є недоцільним, оскільки транспортні потоки можуть переорієнтуватися на інші прикордонні переходи.
Контекст
Естонія закриє всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з росією з 1 грудня. Про це заявив глава естонського МЗС Маргус Цахкна.
У відповідь міністерство закордонних справ росії викликало тимчасового повіреного у справах Естонії в росії Марека Юхтегі, якому було висловлено "рішучий протест".
Нагадаємо
Латвія не планує повертатися до звичайних дипломатичних та економічних відносин із росією навіть після завершення війни в Україні. Прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс наголосив, що Європа вступила в нову епоху, яка не дозволяє повернутися до колишньої співпраці з москвою.