Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в среду назвал ошибкой решение Эстонии закрыть границу с россией без привлечения Латвии и Литвы. Об этом сообщает Postimees, передает УНН.

Детали

По мнению Кулбергса, закрытие границы одним государством без аналогичных действий со стороны Латвии и Литвы является нецелесообразным, поскольку транспортные потоки могут переориентироваться на другие пограничные переходы.

Контекст

Эстония закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с россией с 1 декабря. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

В ответ министерство иностранных дел россии вызвало временного поверенного в делах Эстонии в россии Марека Юхтеги, которому был выражен "решительный протест".

Напомним

Латвия не планирует возвращаться к обычным дипломатическим и экономическим отношениям с россией даже после завершения войны в Украине. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс подчеркнул, что Европа вступила в новую эпоху, которая не позволяет вернуться к прежнему сотрудничеству с москвой.